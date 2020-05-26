В Свердловской области рассказали о последствиях урагана

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Почти 6 тыс. человек в восьми населённых пунктах остаются без электричества после урагана в Свердловской области.
В Свердловской области рассказали о последствиях урагана
  • РИА Новости

«По состоянию на 15:00 на территории Свердловской области без электроснабжения, нарушенного вчера ураганом, остаются восемь населённых пунктов (5870 человек)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что идут аварийно-спасательные работы, в них задействованы 94 человека и 25 единиц техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 м/с оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей. 

Как сообщает Inforeactor, в Тюмени сотрудники коммунальных служб также устраняют последствия штормового ветра.

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