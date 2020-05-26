В Свердловской области рассказали о последствиях урагана
- РИА Новости
«По состоянию на 15:00 на территории Свердловской области без электроснабжения, нарушенного вчера ураганом, остаются восемь населённых пунктов (5870 человек)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что идут аварийно-спасательные работы, в них задействованы 94 человека и 25 единиц техники.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области.
25 мая в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 м/с оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей.
Как сообщает Inforeactor, в Тюмени сотрудники коммунальных служб также устраняют последствия штормового ветра.