В Москве с 29 мая выпало 185% месячной нормы осадков
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- АГН «Москва»
«По предварительным расчётам, за неполные трое суток в Москве выпало уже порядка 185% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм», — приводит Интерфакс слова представителя Метеобюро Москвы.
Ранее сообщалось, что жителей Москвы в начале лета ожидает похолодание. Температура в столице, по прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 31 мая, начнёт опускаться.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.