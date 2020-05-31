В Москве с 29 мая выпало 185% месячной нормы осадков

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За неполные трое суток в Москве выпало около 185% месячной нормы осадков.
В Москве с 29 мая выпало 185% месячной нормы осадков
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«По предварительным расчётам, за неполные трое суток в Москве выпало уже порядка 185% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм», — приводит Интерфакс слова представителя Метеобюро Москвы.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы в начале лета ожидает похолодание. Температура в столице, по прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 31 мая, начнёт опускаться. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.

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