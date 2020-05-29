Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что после непогоды в пятницу и в ночь на субботу погода начнёт улучшаться.

«Во второй половине дня в субботу Гидромет прогнозирует уже +23...+25 ˚С в Москве. Ну это уж совсем летняя погода», — отметил он.

Как пояснил Вильфанд, несмотря на приход тепла, фиксируется формирование области высокого давления на среднем уровне тропосферы. По юго-восточной периферии на европейскую часть России станет перемещаться холодный арктический воздух.

«В воскресенье мы уже почувствуем этот факт. Температура понизится на пять градусов, но всё равно ещё будет в диапазоне +18...+19 ˚С, а вот в понедельник — заметное понижение», — сообщил он.

После похолодания ночная температура составит до +3...+8 ˚С, дневная — до +10...+15 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с НСН, какой будет погода в июне.

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