Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 5 км

Вулкане Эбеко на северокурильском острове Парамушир произвёл четыре пепловых выброса на высоту до 5 км.

«Четыре пепловых выброса зафиксированы в среду на вулкане. Их высота варьировалась от 4 до 5 км над уровнем моря. Последний выброс произошел вечером, пепловый шлейф растянулся на 10 км к югу и юго-востоку от вулкана», — приводит Интерфакс сообщение лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В конце апреля вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в 7 км от Северо-Курильска, выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км.

Профессор МГУ и РАН доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов в беседе с ФАН оценил вероятность серьёзного извержения вулкана Эбеко.