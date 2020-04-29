Учёный оценил вероятность серьёзного извержения вулкана Эбеко

Профессор МГУ и РАН доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов оценил вероятность серьёзного извержения вулкана Эбеко.

В беседе с ФАН он заявил, что это один из самых активных вулканов Курильских островов.

«Такой выброс пепла — достаточно небольшое событие, поэтому особой опасности от этого выброса я не вижу. Однако, конечно, надо следить за прогнозом вулканической активности, возможно, будет более крупное извержение», — отметил Плечов.

По его словам, даже самое крупное извержение начинается с небольших событий.

Как добавил эксперт, в целом вулканическая активность в мире стабильна.

«Просто мы научились лучше её наблюдать и оперативно информировать о том, что где-то случилось очередное вулканическое извержение», — заключил он.

Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км.

В 2019 году профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных из США и Германии о возможной опасности Йеллоустонской кальдеры.