Эксперт прокомментировал заявление учёных о возможной опасности Йеллоустонской кальдеры

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных из США и Германии о возможной опасности Йеллоустонской кальдеры.

По мнению специалистов, под вулканом находится мантийный плюм — горячий поток, который протягивается на тысячи километров в глубину и поднимается от границы ядра и мантии Земли.

«Это информация не очень новая, год или два назад была опубликована статья в Nature, её комментировал наш геофизик, член-корреспондент академии наук Иван Юрьевич Кулаков. Это была переписка прямо в журнале», — заявил Плечов.

Как считает эксперт, история с Йеллоустонской кальдерой преувеличена, и неправильно говорить о Йеллоустоне как об источнике всех бед для человечества.

Плечов добавил, что Йеллоустон — опасный вулкан, но есть не менее опасные вулканы.

Ранее профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии.