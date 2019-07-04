Эксперт прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии.

«Вулкан Стромболи извергается обычно раз в 15 минут на протяжении 2500 лет. То есть столько, сколько его знает человечество, и даже по нему названы стромболианские типы извержений», — заявил он.

По его словам, обычно очень зрелищно, когда время от времени выбрасываются вулканические бомбы и пепел, которые описывают траектории и попадают на склон.

Как отметил Плечов, в таком состоянии вулкан неопасен, поскольку извержение маломощное: можно стоять на некотором удалении и наблюдать за ним.

«Время от времени вулкан Стромболи прерывается, это может быть на сутки, может быть на месяц. И вот тогда следующее извержение обычно более мощное. И в этот раз именно это и произошло», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.