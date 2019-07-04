Эксперт прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии

Короткая ссылка
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии.
Эксперт прокомментировал извержение вулкана Стромболи в Италии
  • © Polizia di Stato/Handout via REUTERS
  • Reuters

«Вулкан Стромболи извергается обычно раз в 15 минут на протяжении 2500 лет. То есть столько, сколько его знает человечество, и даже по нему названы стромболианские типы извержений», — заявил он.

По его словам, обычно очень зрелищно, когда время от времени выбрасываются вулканические бомбы и пепел, которые описывают траектории и попадают на склон.

Как отметил Плечов, в таком состоянии вулкан неопасен, поскольку извержение маломощное: можно стоять на некотором удалении и наблюдать за ним.

«Время от времени вулкан Стромболи прерывается, это может быть на сутки, может быть на месяц. И вот тогда следующее извержение обычно более мощное. И в этот раз именно это и произошло», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить