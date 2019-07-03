В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

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В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
  • Reuters

Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на пожарных.

Отмечается, что речь идёт о пострадавших туристах.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова рассказала, что извержение вулкана Райкоке на одноимённом курильском острове привело к гибели флоры и фауны в регионе.

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