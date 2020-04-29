Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км
Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).
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- © Главное управление МЧС России по Сахалинской обл
Отмечается, что, по данным вулканологов, «высота пеплового выброса составила до 3,5 км над уровнем моря».
Пепловый шлейф распространился на 10 км юго-восточнее вулкана.
Ранее на Камчатке на склоне Ключевского вулкана зафиксировали потоки лавы.
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