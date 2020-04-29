Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км

Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

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