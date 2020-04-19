На Камчатке на склоне Ключевского вулкана зафиксировали потоки лавы

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На Камчатке на склоне Ключевского вулкана зафиксировали потоки лавы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Поток лавы начал двигаться на юго-восточном склоне вулкана», — рассказали в институте.

Отмечается, что эксплозивное извержение Ключевского вулкана продолжается с 1 ноября 2019 года.

На вулкане регулярно происходят парогазовые и пепловые выбросы, появляются лавовые потоки.

Согласно предварительным данным, угрозы для жителей Камчатского края текущая активность вулкана не представляет, при этом вулкану установлен повышенный «оранжевый» цветовой код опасности для авиации.

В январе вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла

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