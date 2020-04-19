На Камчатке на склоне Ключевского вулкана зафиксировали потоки лавы

На Камчатке на склоне Ключевского вулкана зафиксировали потоки лавы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.