На Камчатке на склоне Ключевского вулкана зафиксировали потоки лавы
«Поток лавы начал двигаться на юго-восточном склоне вулкана», — рассказали в институте.
Отмечается, что эксплозивное извержение Ключевского вулкана продолжается с 1 ноября 2019 года.
На вулкане регулярно происходят парогазовые и пепловые выбросы, появляются лавовые потоки.
Согласно предварительным данным, угрозы для жителей Камчатского края текущая активность вулкана не представляет, при этом вулкану установлен повышенный «оранжевый» цветовой код опасности для авиации.
В январе вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла.