В Москве 20 мая ожидается до +15 °С

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В Москве в среду, 20 мая, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +13...+15 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.

Ветер западный, северный, 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании более чем на 10 °С в центре европейской части России.

Глава Уральского института кардиологии Ян Габинский в беседе с URA.RU дал рекомендации людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне прогноза синоптиков о переменчивом лете в России.

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