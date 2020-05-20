В Москве 20 мая ожидается до +15 °С
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +13...+15 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.
Ветер западный, северный, 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/c.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании более чем на 10 °С в центре европейской части России.
Глава Уральского института кардиологии Ян Габинский в беседе с URA.RU дал рекомендации людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне прогноза синоптиков о переменчивом лете в России.