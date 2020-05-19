Умер режиссёр Владимир Голуб

Режиссёр, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в Александринском театре.

«18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссёр, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб», — говорится в сообщении.

В театре отметили импровизационный талант режиссёра, который наиболее ярко проявился в комедийном жанре.

«Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей. За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей, в числе которых «Торможение в небесах» (1988), «Лисистрата» (1989), «Свои люди — сочтёмся» (1990)... «Александр Невский» (1991)», — указывается в тексте.

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