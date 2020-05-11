Умер мультипликатор Борис Савин

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На 84-м году жизни скончался один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег» — мультипликатор Борис Савин.
Умер мультипликатор Борис Савин
  • © facebook.com/sergey.kapkov

«Умер Борис Савин — легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объёмных персонажей «Экрана» из мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «КОАПП», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Чертёнок №13», «Как старик корову продавал», «Мальчик шёл, сова летела», «Кто ж такие птички», «Падал прошлогодний снег» и многих других», — написал в Facebook шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

По его словам, Савин скончался 9 мая после тяжелейшей болезни.

Савин родился 18 июля 1936 года. Работал аниматором на киностудии «Союзмультфильм» (1968—1974), студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1974—1992), студии «Хилос» (Дрезден, 1995—1997).

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