Умер старейший актёр Театра им. Вахтангова Евгений Фёдоров

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Старейший актёр Театра им. Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Фёдоров скончался в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Умер старейший актёр Театра им. Вахтангова Евгений Фёдоров
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«С прискорбием сообщаем, вчера вечером (30 апреля. — RT) на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актёр — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Фёдоров», — говорится в пресс-релизе.

В театре подчеркнули, что, несмотря на серьёзное заболевание, Фёдоров «почти до конца своих дней выходил на родную сцену».

Коллектив Театра им. Вахтангова выразил соболезнования близким Фёдорова и уточнил, что о церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

В последнее время актёр играл в спектаклях «Улыбнись нам, Господи» Кановича (Рабби Авмэзер) и «Последние луны» Гордона и Миллера (обитатель пансиона).

В июле 1941 года, как участник трудового фронта, Фёдоров был отправлен под Смоленск рыть противотанковые траншеи.

Впоследствии был награждён медалью «За оборону Москвы».

Ранее сообщалось о смерти актёра Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Альберта Панкова.

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