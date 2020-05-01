Умер старейший актёр Театра им. Вахтангова Евгений Фёдоров
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- РИА Новости
«С прискорбием сообщаем, вчера вечером (30 апреля. — RT) на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актёр — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Фёдоров», — говорится в пресс-релизе.
В театре подчеркнули, что, несмотря на серьёзное заболевание, Фёдоров «почти до конца своих дней выходил на родную сцену».
Коллектив Театра им. Вахтангова выразил соболезнования близким Фёдорова и уточнил, что о церемонии прощания будет объявлено дополнительно.
В последнее время актёр играл в спектаклях «Улыбнись нам, Господи» Кановича (Рабби Авмэзер) и «Последние луны» Гордона и Миллера (обитатель пансиона).
В июле 1941 года, как участник трудового фронта, Фёдоров был отправлен под Смоленск рыть противотанковые траншеи.
Впоследствии был награждён медалью «За оборону Москвы».
Ранее сообщалось о смерти актёра Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Альберта Панкова.