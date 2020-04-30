Умер актёр Альберт Панков

Актёр Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Альберт Панков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

В труппу театра музыкальной комедии он вступил в 1965 году, «дебютировав на его сцене в спектакле «Сердце балтийца» Константина Листова».

«Молодой артист легко вошёл в спектакли текущего репертуара, сыграв Фредди в «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу», — сообщили в театре.

Отмечается, что «за ним последовали главные роли и серьёзные партии в опереттах И. Кальмана «Марица», «Баядера», «Королева чардаша» и спектаклях по произведениям советских авторов — «Полярная звезда» и «Требуется героиня» В. Баснера, «18 лет» В. Соловьёва-Седого, «Бабий бунт» и «Свадьба с генералом» Е. Птичкина и многих других».

9 апреля заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Сергей Николаевич Комаров скончался после продолжительной болезни.