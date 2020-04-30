Умер актёр Альберт Панков

Короткая ссылка
Актёр Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Альберт Панков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
Умер актёр Альберт Панков
  • © пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

В труппу театра музыкальной комедии он вступил в 1965 году, «дебютировав на его сцене в спектакле «Сердце балтийца» Константина Листова».

«Молодой артист легко вошёл в спектакли текущего репертуара, сыграв Фредди в «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу», — сообщили в театре.

Отмечается, что «за ним последовали главные роли и серьёзные партии в опереттах И. Кальмана «Марица», «Баядера», «Королева чардаша» и спектаклях по произведениям советских авторов — «Полярная звезда» и «Требуется героиня» В. Баснера, «18 лет» В. Соловьёва-Седого, «Бабий бунт» и «Свадьба с генералом» Е. Птичкина и многих других».

9 апреля заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Сергей Николаевич Комаров скончался после продолжительной болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить