Умер актёр Театра Российской армии Сергей Комаров

Заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Сергей Николаевич Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни.

Об этом сообщается на сайте театра.

«С 1972 года Сергей Николаевич служил в Театре армии, выезжая в составе военно-шефских бригад в самые отдалённые гарнизоны нашей страны, а также к Западной группе войск: в Чехословакию, Германию, Польшу, Венгрию, Болгарию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «на его счету выезды в горячие точки: Афганистан и Чечню».

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР актриса Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.