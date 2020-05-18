В России за сутки потушили 23 лесных пожара

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В России за сутки потушили 23 лесных пожара на площади более 290 га, сообщили РИА Новости в Авиалесоохране.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.05.2020 в России ликвидировано 23 лесных пожара на площади 292 гектара», — говорится в сообщении.

При этом на территории страны действуют ещё 23 лесных пожара на площади 3 266 га, большинство из которых зафиксировано в Забайкальском крае.

Ранее в Тверской области продлили ограничения на посещение лесов и въезд в лесные массивы транспортных средств из-за особого противопожарного режима.

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