В России за сутки потушили 23 лесных пожара на площади более 290 га, сообщили РИА Новости в Авиалесоохране.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.05.2020 в России ликвидировано 23 лесных пожара на площади 292 гектара», — говорится в сообщении.

При этом на территории страны действуют ещё 23 лесных пожара на площади 3 266 га, большинство из которых зафиксировано в Забайкальском крае.

Ранее в Тверской области продлили ограничения на посещение лесов и въезд в лесные массивы транспортных средств из-за особого противопожарного режима.