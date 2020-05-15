В Тверской области продлили ограничение на посещение лесов до 1 июня
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.
Также под запретом разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Ограничения действуют до 1 июня.
Нарушителям грозят штрафы.
Также стало известно, что в Омской области в ближайшие дни может вырасти число природных пожаров. Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу, с 15 по 19 мая в области возникнут условия, способствующие возникновению пожаров — пятый класс горимости.
В регионе действует особый противопожарный режим.
Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов.