В Тверской области продлили ограничение на посещение лесов до 1 июня

В связи с действием особого противопожарного режима в Тверской области продлили ограничение на посещение лесов и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Также под запретом разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Ограничения действуют до 1 июня.

Нарушителям грозят штрафы.

Также стало известно, что в Омской области в ближайшие дни может вырасти число природных пожаров. Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, с 15 по 19 мая в области возникнут условия, способствующие возникновению пожаров — пятый класс горимости.

В регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов.