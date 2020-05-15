В Тверской области продлили ограничение на посещение лесов до 1 июня

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В связи с действием особого противопожарного режима в Тверской области продлили ограничение на посещение лесов и въезд в лесные массивы транспортных средств.
В Тверской области продлили ограничение на посещение лесов до 1 июня
  • Pixabay

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Также под запретом разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Ограничения действуют до 1 июня.

Нарушителям грозят штрафы.

Также стало известно, что в Омской области в ближайшие дни может вырасти число природных пожаров. Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, с 15 по 19 мая в области возникнут условия, способствующие возникновению пожаров — пятый класс горимости.

В регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов.

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