В Крыму продлили запрет на посещение лесов

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Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов на 21 день. Прежнее ограничение действовало до 11 мая.
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Сухой сезон, поэтому мы приняли решение закрыть леса для посещения. Не из-за коронавируса, а в связи с высокой пожароопасностью», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Также стало известно, что за сутки в лесах Томской области потушили пять пожаров.

С 18 апреля в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах действует особый противопожарный режим. С 20 апреля начало пожароопасного сезона объявлено во всех лесничествах.

«Действующих пожаров в лесном фонде региона нет. Но по условиям погоды в лесах установился высокий класс пожарной опасности — пять баллов», — цитирует vtomske.ru областную администрацию.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.

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