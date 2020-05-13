В Крыму продлили запрет на посещение лесов

Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов на 21 день. Прежнее ограничение действовало до 11 мая.

Об этом сообщает kp.ru.

«Сухой сезон, поэтому мы приняли решение закрыть леса для посещения. Не из-за коронавируса, а в связи с высокой пожароопасностью», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Также стало известно, что за сутки в лесах Томской области потушили пять пожаров.

С 18 апреля в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах действует особый противопожарный режим. С 20 апреля начало пожароопасного сезона объявлено во всех лесничествах.

«Действующих пожаров в лесном фонде региона нет. Но по условиям погоды в лесах установился высокий класс пожарной опасности — пять баллов», — цитирует vtomske.ru областную администрацию.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.