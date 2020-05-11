В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт республиканского Гидрометцентра.

Особый противопожарный режим действует в Казани с 1 апреля по 30 мая, на территории всего региона — с 10 апреля по 17 мая.

Также стало известно, что ночью и утром во вторник, 12 мая, в республике местами ожидается туман. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Водителям советуют избегать внезапных торможений и увеличивать дистанцию между автомобилями. Пешеходам рекомендуется переходить улицу только в установленных местах.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

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