В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт республиканского Гидрометцентра.
Особый противопожарный режим действует в Казани с 1 апреля по 30 мая, на территории всего региона — с 10 апреля по 17 мая.
Также стало известно, что ночью и утром во вторник, 12 мая, в республике местами ожидается туман. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Водителям советуют избегать внезапных торможений и увеличивать дистанцию между автомобилями. Пешеходам рекомендуется переходить улицу только в установленных местах.
Ранее сообщалось, что в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.