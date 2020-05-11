В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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В Москве и Подмосковье с 21:00 понедельника, 11 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение действует до 19:00 среды, 13 мая.

Ранее синоптик рассказал о похолодании в Москве в середине недели.

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