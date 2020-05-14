Специалисты ВВО проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии для предотвращения пожаров

Короткая ссылка
Специалисты Восточного военного округа проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии с помощью беспилотников.
Специалисты ВВО проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии для предотвращения пожаров
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР.

Работы организованы для предотвращения возникновения очагов пожаров и дальнейшего распространения огня.

Обследование территории в 500 кв. км ведут в круглосуточном режиме с середины апреля. Применяются летательные аппараты «Орлан-10» с инфракрасными камерами.

В республике действует особый противопожарный режим.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане рассказали о ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить