Специалисты ВВО проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии для предотвращения пожаров

Специалисты Восточного военного округа проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии с помощью беспилотников.

Об этом сообщает ОТР.

Работы организованы для предотвращения возникновения очагов пожаров и дальнейшего распространения огня.

Обследование территории в 500 кв. км ведут в круглосуточном режиме с середины апреля. Применяются летательные аппараты «Орлан-10» с инфракрасными камерами.

В республике действует особый противопожарный режим.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане рассказали о ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология».