В Татарстане рассказали о ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в Татарстане выполнены работы по лесовосстановлению на площади почти 2,2 тыс. га.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минлесхоза.

Всего в 2020 году запланировано восстановление лесов на площади 4,8 тыс. га.

Также заложены овражно-балочные лесные насаждения на площади 1,6 тыс. га, лесные культуры дополнены на площади 2,2 тыс. га.

В лесных питомниках посеяли семена на площади 13,9 га.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.