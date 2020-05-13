В Татарстане рассказали о ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология»
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Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минлесхоза.
Всего в 2020 году запланировано восстановление лесов на площади 4,8 тыс. га.
Также заложены овражно-балочные лесные насаждения на площади 1,6 тыс. га, лесные культуры дополнены на площади 2,2 тыс. га.
В лесных питомниках посеяли семена на площади 13,9 га.
Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.