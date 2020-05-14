Двенадцатилетняя дочь Дженнифер Лопес выпустит книгу

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес, 12-летняя Эмма Мерибел Энтони, написала книгу.

Как сообщила Лопес на своей странице в Instagram, книга Lord Help Me! («Господи, помоги») появится в продаже 29 сентября, но уже сейчас можно оформить предзаказ. На сайте Amazon электронная версия произведения обойдётся в $13,19, а бумажная — в $18,99.

Книга рассчитана на детей в возрасте от трёх до семи лет. На её страницах юная писательница делится с читателями своими ежедневными молитвами, чтобы помочь семьям обрести мир и силу, которая содержится в вере.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис HBO Max приступил к производству фильма по рассказу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».