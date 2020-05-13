Утверждён проект реставрации стен и башен Нижегородского кремля

Казанский филиал Главгосэкспертизы России утвердил проект реставрации стен и башен Нижегородского кремля.

Как сообщает портал «Время Н» со ссылкой на пресс-службу организации, проект предполагает реставрацию Георгиевской и Борисоглебской башен: там будут восстановлена кладка, отремонтирован деревянный настил четвёртого яруса, заменены двери и уложена отмостка со стороны склона.

Территория, прилегающая к кремлёвским стенам, станет зоной отдыха с благоустройством, а Георгиевская и Борисоглебская башни будут использоваться как выставочные площади.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.