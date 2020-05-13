Утверждён проект реставрации стен и башен Нижегородского кремля

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Казанский филиал Главгосэкспертизы России утвердил проект реставрации стен и башен Нижегородского кремля.
Утверждён проект реставрации стен и башен Нижегородского кремля
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Время Н» со ссылкой на пресс-службу организации, проект предполагает реставрацию Георгиевской и Борисоглебской башен: там будут восстановлена кладка, отремонтирован деревянный настил четвёртого яруса, заменены двери и уложена отмостка со стороны склона. 

Территория, прилегающая к кремлёвским стенам, станет зоной отдыха с благоустройством, а Георгиевская и Борисоглебская башни будут использоваться как выставочные площади. 

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода. 

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