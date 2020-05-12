Эксперты подтвердили ценность усадьбы Щукина в Москве
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Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, усадьба включает два дома, построенные в конце XIX — начале XX века в неорусском стиле, и связывающий их тайный подземный переход.
На данный момент там располагается Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.
По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, эксперты отметили уникальность архитектурно-художественного оформления фасадов, формы и конструкции крыш, окон и дверей.
«Кроме того, была подтверждена ценность внутренних интерьеров, где до наших дней сохранились подлинные печи, лестницы, кессонные потолки и своды Монье», — подчеркнул Алексей Емельянов.
Он отметил, что любые работы по реставрации теперь будут проводить с учётом утверждённого предмета охраны.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.