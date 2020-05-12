Эксперты подтвердили ценность усадьбы Щукина в Москве

Московский департамент культурного наследия утвердил предмет охраны усадьбы П.И. Щукина.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, усадьба включает два дома, построенные в конце XIX — начале XX века в неорусском стиле, и связывающий их тайный подземный переход.

На данный момент там располагается Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, эксперты отметили уникальность архитектурно-художественного оформления фасадов, формы и конструкции крыш, окон и дверей.

«Кроме того, была подтверждена ценность внутренних интерьеров, где до наших дней сохранились подлинные печи, лестницы, кессонные потолки и своды Монье», — подчеркнул Алексей Емельянов.

Он отметил, что любые работы по реставрации теперь будут проводить с учётом утверждённого предмета охраны.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.