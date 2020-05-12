Глава Минкультуры заявила, что проходит лечение от коронавируса дома

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Глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что проходит лечение от коронавируса дома.
Глава Минкультуры заявила, что проходит лечение от коронавируса дома
  • РИА Новости

«Мне удаётся, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно... У меня не очень большая температура вечером и днём, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома», — сказала Любимова в интервью телеканалу «Россия 24».

По её словам, она постоянно находится на связи с коллегами из министерства, проводит совещания.

6 мая стало известно, что коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у министра культуры России Ольги Любимовой.

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