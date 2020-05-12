Глава Минкультуры заявила, что проходит лечение от коронавируса дома

Глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что проходит лечение от коронавируса дома.

«Мне удаётся, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно... У меня не очень большая температура вечером и днём, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома», — сказала Любимова в интервью телеканалу «Россия 24».

По её словам, она постоянно находится на связи с коллегами из министерства, проводит совещания.

6 мая стало известно, что коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у министра культуры России Ольги Любимовой.