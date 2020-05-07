В Кирове пройден пик паводка на Вятке

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За сутки уровень воды в реке Вятке на территории Кирова опустился на 2 см. По данным на 7 мая, он находится на отметке 420 см от нулевого поста.
В Кирове пройден пик паводка на Вятке
  • РИА Новости

Об этом сообщает kirov-portal.ru.

«Пик паводка пройден. Его максимальное значение составило 422 см от нулевого поста, это средний показатель на фоне последних нескольких лет», — заявили в городском управлении гражданской защиты.

Паводок признан самым затяжным за последние 22 года. Он продолжался 40 дней.

Из-за разлива реки частично перекрыты две улицы — Лесозаводская и Луначарского.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.

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