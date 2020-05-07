В Кирове пройден пик паводка на Вятке

За сутки уровень воды в реке Вятке на территории Кирова опустился на 2 см. По данным на 7 мая, он находится на отметке 420 см от нулевого поста.

РИА Новости

Об этом сообщает kirov-portal.ru. «Пик паводка пройден. Его максимальное значение составило 422 см от нулевого поста, это средний показатель на фоне последних нескольких лет», — заявили в городском управлении гражданской защиты. Паводок признан самым затяжным за последние 22 года. Он продолжался 40 дней. Из-за разлива реки частично перекрыты две улицы — Лесозаводская и Луначарского. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.