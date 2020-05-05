Власти Кирова оценили ситуацию с паводком

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Уровень воды на реке Вятке в черте Кирова составил 422 см от нулевого роста.
Власти Кирова оценили ситуацию с паводком
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает kirov-portal.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечают местные власти, это один из самых затяжных паводков. Уровень воды прибывает уже 39-е сутки.

«При этом резкого подъёма воды не происходит. Специалисты связывают это с тем, что к моменту начала паводка значительный объём снега на почве уже растаял, вскрытие реки также происходило постепенно на разных участках», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.

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