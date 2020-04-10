В Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана нынешней весной может подняться до 4,5 метра. Обновлённый прогноз по паводку опубликован на сайте областного управления защиты населения от ЧС.

Об этом сообщает URA.RU.

Ранее прогнозировался паводок на уровне 8,2 метра.

«В связи с изменившимися гидрометеорологическими условиями высокого половодья на реке Тобол не ожидается», — говорится в документе за подписью начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Мариной Носовой.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что уже получили обновлённый прогноз.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начали подготовку к сезону паводков и пожаров.

«Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе введён пожароопасный сезон с 23 марта.