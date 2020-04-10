В Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку
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Об этом сообщает URA.RU.
Ранее прогнозировался паводок на уровне 8,2 метра.
«В связи с изменившимися гидрометеорологическими условиями высокого половодья на реке Тобол не ожидается», — говорится в документе за подписью начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Мариной Носовой.
В пресс-службе городской администрации рассказали, что уже получили обновлённый прогноз.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начали подготовку к сезону паводков и пожаров.
«Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе введён пожароопасный сезон с 23 марта.