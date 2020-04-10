В Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку

Короткая ссылка
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана нынешней весной может подняться до 4,5 метра. Обновлённый прогноз по паводку опубликован на сайте областного управления защиты населения от ЧС.
В Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку
  • © РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Ранее прогнозировался паводок на уровне 8,2 метра.

«В связи с изменившимися гидрометеорологическими условиями высокого половодья на реке Тобол не ожидается», — говорится в документе за подписью начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Мариной Носовой.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что уже получили обновлённый прогноз.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начали подготовку к сезону паводков и пожаров.

«Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе введён пожароопасный сезон с 23 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить