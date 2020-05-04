В Сахалинской области покажут серию фильмов о победе в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает astv.ru.

Увидеть такие ленты, как «Два бойца», «Жди меня», «Великий перелом» и «Небесный тихоход», можно будет на официальном сайте «Кинодосугового объединения».

Также стало известно, что 9 мая в Ставрополе пройдёт акция «Радио Победы», в рамках которой прозвучат архивные записи. Трансляция будет проходить с 12:00 до 14:30 через городские системы оповещения, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на администрацию города.

Ранее власти Башкирии рассказали о праздновании 9 Мая в 2020 году.