Тина Канделаки запустит в «Яндекс.Эфире» шоу «Ешь, люби, тренируйся»
- РИА Новости
В каждом из десяти выпусков ведущая делится своими секретами здорового питания, эффективных тренировок, красоты и ухода за собой.
Начиная с 4 мая первые пять выпусков появятся на специальном канале в «Яндекс.Эфире», 8 мая можно будет увидеть ещё пять серий.
Уже в первом выпуске, посвящённом романтике на карантине, ведущая продемонстрирует цикл упражнений на растяжку для семейных пар, покажет, как приготовить полезный романтический ужин в домашних условиях, и поделится своими лайфхаками вечернего макияжа.
В частности, Тина Канделаки на глазах у зрителей приготовит белковый рулет с зеленью, расскажет о косметических средствах, которыми пользуется, и о секретах поддержания красоты.
Темы первых пяти выпусков «Ешь, люби, тренируйся»: «романтика на карантине», «секреты сияния», «guilty pleasure», «натуральная красота», «интервальные тренировки».