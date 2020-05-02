Тина Канделаки запустит в «Яндекс.Эфире» шоу «Ешь, люби, тренируйся»

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Телеведущая и продюсер Тина Канделаки 4 мая представит авторское шоу «Ешь, люби, тренируйся». Оно эксклюзивно выйдет в «Яндекс.Эфире».
Тина Канделаки запустит в «Яндекс.Эфире» шоу «Ешь, люби, тренируйся»
  • РИА Новости

В каждом из десяти выпусков ведущая делится своими секретами здорового питания, эффективных тренировок, красоты и ухода за собой.

Начиная с 4 мая первые пять выпусков появятся на специальном канале в «Яндекс.Эфире», 8 мая можно будет увидеть ещё пять серий.

Уже в первом выпуске, посвящённом романтике на карантине, ведущая продемонстрирует цикл упражнений на растяжку для семейных пар, покажет, как приготовить полезный романтический ужин в домашних условиях, и поделится своими лайфхаками вечернего макияжа.

В частности, Тина Канделаки на глазах у зрителей приготовит белковый рулет с зеленью, расскажет о косметических средствах, которыми пользуется, и о секретах поддержания красоты.

Темы первых пяти выпусков «Ешь, люби, тренируйся»: «романтика на карантине», «секреты сияния», «guilty pleasure», «натуральная красота», «интервальные тренировки».

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