Умер руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН Борис Лапин

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Руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН, ветеран войны Борис Лапин скончался на 98-м году жизни в Сочи.
Умер руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН Борис Лапин
  • © предоставлено НИИ медицинской приматологии РАМН

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по науке НИИ медицинской приматологии РАМН Джину Карал-Оглы.

«Два часа назад он в реанимации скончался. Это всё скоропостижно, ему просто стало плохо... Он работал научным руководителем института до последнего времени. Просто в связи с карантином он находился дома. Он ходил на работу с удовольствием, учил молодёжь», — сказала она.

По её словам, из-за ситуации с карантином и переговоров с родственниками прощание с учёным может быть отложено до 6 мая.

Ранее ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Инеса Козловская скончалась на 93-м году жизни.

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