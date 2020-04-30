Умер руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН Борис Лапин

Руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН, ветеран войны Борис Лапин скончался на 98-м году жизни в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по науке НИИ медицинской приматологии РАМН Джину Карал-Оглы.

«Два часа назад он в реанимации скончался. Это всё скоропостижно, ему просто стало плохо... Он работал научным руководителем института до последнего времени. Просто в связи с карантином он находился дома. Он ходил на работу с удовольствием, учил молодёжь», — сказала она.

По её словам, из-за ситуации с карантином и переговоров с родственниками прощание с учёным может быть отложено до 6 мая.

Ранее ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Инеса Козловская скончалась на 93-м году жизни.