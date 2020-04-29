Владимир Хотиненко прокомментировал изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»

Режиссёр Владимир Хотиненко прокомментировал сообщение о том, что организаторы кинопремии «Оскар» временно изменили правила отбора в связи с пандемией коронавируса и разрешили участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах.

«Мне совершенно всё равно, потому что по факту, покажут фильм «оскаровыдающему» жюри или нет, сути фильма и отношения зрителей это не меняет», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил Хотиненко, церемония давно стала для него очередным проходным шоу, и он совершенно спокойно реагирует на изменения в её проведении.

По словам эксперта, само мероприятие далеко не всегда способствует успеху фильма в прокате.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.