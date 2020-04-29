Владимир Хотиненко прокомментировал изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»
- Reuters
«Мне совершенно всё равно, потому что по факту, покажут фильм «оскаровыдающему» жюри или нет, сути фильма и отношения зрителей это не меняет», — заявил он в беседе с Newinform.
Как отметил Хотиненко, церемония давно стала для него очередным проходным шоу, и он совершенно спокойно реагирует на изменения в её проведении.
По словам эксперта, само мероприятие далеко не всегда способствует успеху фильма в прокате.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.