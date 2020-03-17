Кинокритик оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом
- ©Victor Dmitriev
- globallookpress.com
«На сегодняшний день киноиндустрия понесла убыток в $7 млрд. Если так пойдёт дальше, убытки могут достигнуть 17 млрд. Это беда, если не катастрофа, потому что отменены съёмки огромного количества фильмов», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, перенесены премьеры фильмов, некоторые — на год.
Как отметил Шнейдеров, он верит, что индустрия выстоит.
«Хотя онлайн-сервисы сейчас вводят бесплатный показ на время карантина. Убытки будут гигантскими», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что во Франции закрывают кафе, кинотеатры и ночные клубы из-за COVID-19.
Газета «Известия» сообщала, что в России рекомендовали ограничить продажи билетов в кинотеатры.