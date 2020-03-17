Кинокритик оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом

Кинокритик Давид Шнейдеров оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний день киноиндустрия понесла убыток в $7 млрд. Если так пойдёт дальше, убытки могут достигнуть 17 млрд. Это беда, если не катастрофа, потому что отменены съёмки огромного количества фильмов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, перенесены премьеры фильмов, некоторые — на год.

Как отметил Шнейдеров, он верит, что индустрия выстоит.

«Хотя онлайн-сервисы сейчас вводят бесплатный показ на время карантина. Убытки будут гигантскими», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что во Франции закрывают кафе, кинотеатры и ночные клубы из-за COVID-19.

Газета «Известия» сообщала, что в России рекомендовали ограничить продажи билетов в кинотеатры.