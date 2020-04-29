Актёр Вахрушев оценил изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»

Российский актёр Даниил Вахрушев прокомментировал сообщение о том, что организаторы кинопремии «Оскар» временно изменили правила отбора в связи с пандемией коронавируса и разрешили участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах.

«Как человек, который учился во ВГИКе, я отношусь к переходу кино в интернет отрицательно. Когда я учился, нам всё-таки прививали какую-то культуру просмотра фильмов», — заявил он в беседе с Newinform.

По мнению Вахрушева, вынужденная мера, которую намерены принять организаторы «Оскара», вряд ли отразится на востребованности шоу в этом году.

«Другое дело, что меньше зрителей увидят это кино, но обычно зрители особо и не участвуют в выборе и, насколько мне известно, не влияют на коллегиальное судейское решение», — добавил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.