Кинокритик прокомментировал изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»
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«Движение к онлайну было очевидным», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.
По его словам, из-за пандемии съёмки многих фильмов приостановлены и очевидно, что в этом году будет не так много лент, которые могли бы участвовать в номинациях и претендовать на «Оскар».
«Мы видим по рейтингам, что популярность премии падает, нужно что-то менять, нужно становиться ближе к зрителю. Возможно, что это тот самый шаг, который академия предпринимает, чтобы повысить собственную популярность», — отметил Голубчиков.
Ранее актёр Хоакин Феникс в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как готовился к роли Джокера в одноимённом фильме.