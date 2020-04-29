Кинокритик прокомментировал изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»

Кинокритик, главный редактор сайта Filmz.ru Александр Голубчиков прокомментировал сообщение о том, что организаторы кинопремии «Оскар» временно изменили правила отбора в связи с пандемией коронавируса и разрешили участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах.

«Движение к онлайну было очевидным», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, из-за пандемии съёмки многих фильмов приостановлены и очевидно, что в этом году будет не так много лент, которые могли бы участвовать в номинациях и претендовать на «Оскар».

«Мы видим по рейтингам, что популярность премии падает, нужно что-то менять, нужно становиться ближе к зрителю. Возможно, что это тот самый шаг, который академия предпринимает, чтобы повысить собственную популярность», — отметил Голубчиков.

Ранее актёр Хоакин Феникс в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как готовился к роли Джокера в одноимённом фильме.