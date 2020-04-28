В Думу внесли проект об отнесении книготорговли к социальному предпринимательству
- РИА Новости
«Проектом федерального закона предлагается отнести к категории социального предпринимательства субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность по реализации в книжных магазинах и павильонах книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе поясняется, что оказание помощи социальным предприятиям может осуществляться в виде финансовой и имущественной поддержки, обеспечения наличия инфраструктуры и прочих мер.
«Ситуация, сложившаяся после закрытия книжных магазинов из-за введения ограничения их деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции, и как результат — включение правительством Российской Федерации распространения книг в перечень сфер деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки, наглядно выявили актуальность и своевременность решения задачи поддержки книгораспространителей», — отмечает автор законопроекта.
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