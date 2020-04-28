В Госдуме оценили прогноз об экономических последствиях коронавируса
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- РИА Новости
В беседе с ФАН она подчеркнула, что экономический кризис отразится на каждом и приведёт к потере доходов.
«Все страны, которых коснулся коронавирус, потеряют рост экономики, и произойдёт серьёзный откат назад по ВВП — от 6,5% до 8%. Всё также зависит от того, насколько долго продлится самоизоляция в некоторых регионах нашей страны. Но скатывание в бедность — на мой взгляд, преувеличение. С учётом того, что понемногу будет происходить снятие ограничений с бизнеса, такого скатывания не должно произойти», — заявила она.
Парламентарий добавила, что в настоящее время разрабатывается очередной пакет мер поддержки со стороны государства для граждан и бизнеса с целью предотвращения банкротств компаний и граждан.
Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
Президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с сайтом «Аргументы и факты» также прокомментировал влияние коронавируса на банковскую структуру в России.