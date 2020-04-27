Фестиваль Koktebel Jazz Party проведёт онлайн-марафон 30 апреля в поддержку врачей
- @jazzpartykoktebel
Об этом сообщает РИА Новости.
Акция, которая состоится в Международный день джаза, получила название Doctor Jazz Party. Она начнётся в 16:00 мск и объединит разные локации — от импровизированных сцен до домашних студий.
Среди участников — джазмены России и мира. Также будут показаны видеообращения медиков.
«Всё, что мы соберём в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжёлые времена», — заявил основатель Koktebel Jazz Party журналист Дмитрий Киселёв.
Трансляцию будут вести на сайтах и в аккаунтах соцсети «ВКонтакте» ria.ru и Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.
Ранее «Взгляд» сообщал, что «Русское радио» провело музыкальный марафон «Всё будет хорошо».