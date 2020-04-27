Фестиваль Koktebel Jazz Party проведёт онлайн-марафон 30 апреля в поддержку врачей

Фестиваль Koktebel Jazz Party 30 апреля проведёт благотворительный онлайн-марафон в поддержку врачей и медперсонала.

Об этом сообщает РИА Новости.

Акция, которая состоится в Международный день джаза, получила название Doctor Jazz Party. Она начнётся в 16:00 мск и объединит разные локации — от импровизированных сцен до домашних студий.

Среди участников — джазмены России и мира. Также будут показаны видеообращения медиков.

«Всё, что мы соберём в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжёлые времена», — заявил основатель Koktebel Jazz Party журналист Дмитрий Киселёв.

Трансляцию будут вести на сайтах и в аккаунтах соцсети «ВКонтакте» ria.ru и Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее «Взгляд» сообщал, что «Русское радио» провело музыкальный марафон «Всё будет хорошо».