«Русское радио» проведёт музыкальный марафон в поддержку медиков

Звёзды «Русского радио» дадут серию концертов и проведут музыкальный марафон в поддержку медиков.

В рамках концертов «Золотой микрофон» о своей профессии расскажут врачи из больниц Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Отмечается, что звёзды «Русского радио», в свою очередь, выполнят музыкальные заявки медиков.

Серия концертов пройдёт при поддержке телеканала НТВ.

25 апреля состоится большой музыкальный марафон.

Как сообщает «Взгляд», «Русское радио» также провело музыкальный марафон «Всё будет хорошо». Его телевизионную версию покажут в эфире RU.TV 14, 15 и 16 апреля.

28 марта артисты выступили на сцене «Крокус Сити Холла» перед пустым залом, чтобы поддержать онлайн-зрителей. Они исполнили свои песни, рассказали, чем занимаются дома, и призвали следовать рекомендациям врачей.

В прямой интернет-трансляции марафон посмотрели более 5 млн пользователей.

Участниками акции стали Григорий Лепс, «Земляне», Полина Гагарина, Валерия, Жасмин и другие исполнители.

24 апреля RU.TV покажет полную версию концерта.

Ранее сообщалось, что телеканал «Россия» покажет концерт в честь борющихся с коронавирусом врачей и волонтёров.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.