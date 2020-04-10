Телеканал «Россия» покажет концерт в честь борющихся с коронавирусом врачей и волонтёров

Телеканал «Россия» покажет концерт «МЫ ВМЕСТЕ», посвящённый борющимся с пандемией коронавируса врачам, волонтёрам и соблюдающим режим самоизоляции людям.

«Творческий марафон — это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтёрам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, — всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остаётся дома», — объяснили в пресс-службе телеканала.

Концерт пройдёт на сцене Большого театра, но при пустом зале. В мероприятии принимают участие Константин Хабенский, Юрий Башмет, Сергей Полунин, Николай Басков, Светлана Захарова, Денис Мацуев, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Николай Расторгуев, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Олег Газманов, Игорь Крутой, Дима Билан, Александр Петров, Полина Гагарина и другие.

Отмечается, что телезрители смогут услышать известные песни и классические музыкальные произведения. Трансляция состоится 11 апреля в 17:00 мск.