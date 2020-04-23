В Рослесхозе зафиксировали рост числа природных пожаров в 2020 году

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В 2020 году в России зафиксировано большее количество природных пожаров по сравнению с показателями прошлого года с учётом более раннего начала пожароопасного сезона, отметил замглавы Рослесхоза Александр Агафонов.
В Рослесхозе зафиксировали рост числа природных пожаров в 2020 году
  • РИА Новости

«Лесных пожаров зарегистрировано 2075, общая площадь — порядка 400 тыс. га. Если по количеству возгораний мы прошлый год уже перешагнули, то по площадям мы идём по уровню прошлого года», — цитирует представителя Рослесхоза ТАСС.

Он пояснил, что пожароопасный сезон в большинстве субъектов России наступил почти на полтора месяца раньше, чем в 2019 году.

Ранее в лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров.

22 апреля в России за сутки ликвидировали 190 лесных пожаров.

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