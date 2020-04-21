Ветврач призвала помогать собакам и кошкам, чьи владельцы госпитализированы с COVID-19
- Pixabay
«Я думаю, что нужно найти человека, который будет ухаживать за ними в том же доме, где они и жили. Увозить животных никуда не нужно, но нужно их кормить, выгуливать собак и убирать за кошками — как иначе?» — заявила она в беседе с Newsnn.ru.
При этом Сизганова посоветовала проявлять максимальную внимательность к гигиене — надевать маску и перчатки и регулярно их менять.
Эксперт также отметила, что обрабатывать питомцев антисептиками нельзя, поскольку они могут слизать средство и отравиться.
Ранее дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв в беседе с Nation News прокомментировал информацию о возможной передаче коронавирусной инфекции среди животных.
Замруководителя Россельхознадзора ветеринар Константин Савенков заявил, что в России будут выпущены тест-системы для выявления коронавирусной инфекции у домашних животных.