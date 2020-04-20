В России выпустят 10 тысяч тест-систем на коронавирус для питомцев

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Тест-системы для выявления коронавирусной инфекции у домашних животных будут выпущены в России. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора ветеринар Константин Савенков.
В России выпустят 10 тысяч тест-систем на коронавирус для питомцев
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«На основе разработанной методики будут произведены тест-системы, порядка 10 тыс.», — приводит его слова РИА Новости.

Как уточняет агентство, речь идёт о российской методике определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов. 

Савенков отметил, что исследования будут проводиться по всей стране.

Ранее во Всемирной организация здравоохранения заявили, что отслеживают случаи инфицирования питомцев коронавирусом.

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