В России выпустят 10 тысяч тест-систем на коронавирус для питомцев

Тест-системы для выявления коронавирусной инфекции у домашних животных будут выпущены в России. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора ветеринар Константин Савенков.

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АГН «Москва»