В России выпустят 10 тысяч тест-систем на коронавирус для питомцев
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- АГН «Москва»
«На основе разработанной методики будут произведены тест-системы, порядка 10 тыс.», — приводит его слова РИА Новости.
Как уточняет агентство, речь идёт о российской методике определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов.
Савенков отметил, что исследования будут проводиться по всей стране.
Ранее во Всемирной организация здравоохранения заявили, что отслеживают случаи инфицирования питомцев коронавирусом.