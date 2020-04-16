Кинокритик оценил успех фильма «Титаник»

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Киновед и критик Сергей Кудрявцев оценил успех фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона.
Кинокритик оценил успех фильма «Титаник»
  • Reuters

«Как правило, прогнозировать успех можно, а суть этого успеха — невозможно. В случае с «Титаником» это суперуспех. Что считается суперуспешным? Когда фильм люди смотрят не два-три раза, а 10—15 раз», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как считает Кудрявцев, в ленте учтены, с одной стороны, законы мелодрамы, а с другой — сделано довольно интересное и оригинальное построение сюжета.

«Плюс ко всему предпринятая Кэмероном операция поспособствовала тому, чтобы привлечь дополнительно внимание и к останкам корабля, и к поиску возможных затерянных вещей», — сказал эксперт.

Он также отметил грамотное построение фильма с точки зрения драматургии.

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