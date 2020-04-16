Завершился онлайн-кинофестиваль «Дубль дв@»

Завершился XI онлайн-кинофестиваль «Дубль дв@». Церемонии открытия и объявления лауреатов проведены в виртуальном формате.

Об этом сообщает «Российская газета».

В 2020 году участвовали 92 страны, в том числе Россия, Польша, США, Украина, Франция, Германия, Израиль, Белоруссия и Великобритания. Число посещений превысило 180 тыс.

Жюри главного конкурса возглавлял заслуженный деятель искусств Армен Медведев. Гран-при присудили драме Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске».

Приз за лучшую режиссуру получила Татьяна Эверстова за «Мою дочь», приз за лучшую актёрскую работу — Сергей Колтаков («Конец сезона»).

Ранее сообщалось, что фильмы и спектакли фестиваля были доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно, каждый — в течение 24 часов.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.