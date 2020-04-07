Онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@» продлится до 15 апреля
- Pixabay
Об этом сообщает «Российская газета».
В конкурсах принимают участие девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет.
Профессиональные жюри определят победителей, в том числе за режиссёрскую и актёрскую работу. Также будет назван лауреат приза зрительских симпатий.
Отдельным конкурсом объявлен «Театральный антракт».
Фильмы и спектакли доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно, каждый — в течение 24 часов.
Ранее режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с ФАН оценил состояние детско-юношеского кино в России.