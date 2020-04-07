Онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@» продлится до 15 апреля

Короткая ссылка
Онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@» завершится 15 апреля.
Онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@» продлится до 15 апреля
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета».

В конкурсах принимают участие девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет.

Профессиональные жюри определят победителей, в том числе за режиссёрскую и актёрскую работу. Также будет назван лауреат приза зрительских симпатий.

Отдельным конкурсом объявлен «Театральный антракт».

Фильмы и спектакли доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно, каждый — в течение 24 часов.

Ранее режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с ФАН оценил состояние детско-юношеского кино в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить