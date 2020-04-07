Онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@» продлится до 15 апреля

Онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@» завершится 15 апреля.

Об этом сообщает «Российская газета».

В конкурсах принимают участие девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет.

Профессиональные жюри определят победителей, в том числе за режиссёрскую и актёрскую работу. Также будет назван лауреат приза зрительских симпатий.

Отдельным конкурсом объявлен «Театральный антракт».

Фильмы и спектакли доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно, каждый — в течение 24 часов.

Ранее режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с ФАН оценил состояние детско-юношеского кино в России.