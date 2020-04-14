В Большом театре прокомментировали ситуацию с сотрудниками, заразившимися коронавирусом

Гендиректор Большого театра Владимир Урин прокомментировал ситуацию с сотрудниками, заразившимися коронавирусом.

«Никто из них по сегодняшний день не имеет никаких признаков болезни. Поэтому все, кто получил положительный результат, планируют сделать на следующей неделе повторный анализ», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Урин, в ГАБТ соблюдают все требования безопасности.

Ранее гендиректор театра сообщил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.