Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы
- АГН «Москва»
«Я очень надеюсь, что мы начнём работать с нового сезона. Это оптимистичный сценарий. Судя по тому, как развивается ситуация, я почти уверен, что до конца июня или даже июля спектакли невозможны», — заявил он в интервью «Коммерсантъ».
При неблагополучном развитии ситуации, по словам Урина, возможны сильнейшие последствия для театра.
«Не хочу говорить. Потому что, если мы не откроемся в сентябре, даже предугадать страшно, что может быть — вплоть до разрушения театра. Не здания, конечно», — сказал он.
В марте гастроли ГАБТ во Франции отменили из-за ситуации с COVID-19.