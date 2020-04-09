Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы

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Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин заявил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы
  • АГН «Москва»

«Я очень надеюсь, что мы начнём работать с нового сезона. Это оптимистичный сценарий. Судя по тому, как развивается ситуация, я почти уверен, что до конца июня или даже июля спектакли невозможны», — заявил он в интервью «Коммерсантъ».

При неблагополучном развитии ситуации, по словам Урина, возможны сильнейшие последствия для театра.

«Не хочу говорить. Потому что, если мы не откроемся в сентябре, даже предугадать страшно, что может быть — вплоть до разрушения театра. Не здания, конечно», — сказал он.

В марте гастроли ГАБТ во Франции отменили из-за ситуации с COVID-19.

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